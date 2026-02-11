GASTRONOMIA
Cuina lleidatana en ple Hong Kong
El xef Edgard Sanuy inaugura el restaurant Lola Maria al barri Hollywood Road de la ciutat asiàtica. Combinant creativitat i tradició, assegura que és el seu “projecte més personal”
El centre de Hong Kong compta des d’ahir amb un restaurant liderat pel xef lleidatà Edgard Sanuy Barahona, que posa en marxa el seu projecte “més personal” amb el Lola Maria. Després de 14 anys a l’antiga colònia britànica i una àmplia trajectòria en la restauració, Sanuy obre les portes del seu primer restaurant al cèntric barri de Hollywood Road. En declaracions a SEGRE, explica que el nom es deu precisament a la combinació de tradició, que correspondria a Maria (com es diu la seua àvia) i a la creativitat amb Lola. “La meua àvia tenia a Lleida el restaurant El Pati de Noguerola i a aquest concepte s’associen plats com les gambes amb allada, el pop a la gallega o el pa amb tomata, mentre que donem un enfocament més divertit amb la presentació”, assenyala.
Va arribar a Hong Kong el 2011 per a “un projecte que en teoria havia de durar entre sis mesos i un any”, i des d’aleshores ja ha obert catorze restaurants com a xef executiu d’un grup de restauració. Tanmateix, destaca que el projecte de Lola Maria “és el primer meu”. Sense poder contenir la il·lusió, detalla que l’objectiu és oferir “una cuina amb receptes espanyoles de cada dia, feta amb molt afecte, per poder gaudir-ne d’una manera més informal”. El nou restaurant compta amb 55 cadires i durant el mes de febrer obrirà tan sols per sopar, encara que ja per al març la previsió és ser operatiu tots els dies per a dinars i sopars.
A més, Sanuy destaca que es troben en un carrer molt cèntric, turístic i conegut. També afegeix que totes les referències de la carta de vins són espanyoles, encara que admet que “em queda l’espineta de poder trobar un proveïdor de vins de Lleida, una cosa que espero poder solucionar aviat”.
El xef lleidatà, amb forts vincles amb Balaguer, compta amb una àmplia trajectòria reconeguda a nivell internacional. També recorda el vincle familiar amb la gastronomia, amb la seua tia, la doctora Antonieta Barahona, especialista en nutrició, i el seu oncle, el xef Josep Barahona, establert des de fa dècades al Japó. “Quan em diuen que poso de relleu la cuina lleidatana, penso que ho faig també de manera egoista, perquè preparar aquests plats em permet estar connectat a casa malgrat estar tan lluny”, assegura. “Recordar els sabors de la meua infància em fa feliç”, destaca. Sanuy va estudiar a l’Escola d’Hostaleria Hoffman de Barcelona i compta amb més de dos dècades d’experiència culinària.