Estafes amoroses online amb IA: alerten sobre l’increment de fraus per Sant Valentí
Finanzas Para Todos adverteix de l’ús d’intel·ligència artificial per crear perfils falsos més creïbles en xarxes socials i aplicacions de cites
Les estafes amoroses online experimenten un increment en vigílies del Día de San Valentín, segons adverteix Finanzas Para Todos. Aquests fraus afectius utilitzen intel·ligència artificial per crear perfils falsos més creïbles en xarxes socials, aplicacions de missatgeria instantània i plataformes de cites. Els delinqüents construeixen relacions fictícies l’únic objectiu de les quals és obtenir diners de les víctimes, sense discriminar per edat, gènere, nivell educatiu ni professió.
El modus operandi comença de manera aparentment inofensiva: un missatge en una xarxa social, un partit en una aplicació de cites o un suposat error de número a WhatsApp. La persona a l’altre costat de la pantalla sembla ideal, amb interessos que coincideixen gairebé perfectament amb els de la víctima. Frases com "sento com si et conegués des de sempre", "ets l’única persona que m’entén de veritat" o "m’encantaria conèixer-te, però ara mateix estic destinat a l’estranger" són habituals. En poc temps, construeixen una relació emocional falsa per sol·licitar diners amb diferents excuses: emergències, problemes de salut, despeses de viatges o inversions en suposades oportunitats financeres.
Encara que les persones que viuen soles i passen molt temps connectades poden ser més vulnerables, qualsevol usuari pot convertir-se en víctima d’aquests fraus que es basen en la recerca de connexió emocional.
Senyals d’alerta segons la CNMV
La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha enumerat deu senyals que han d’activar l’alarma per evitar caure en aquest tipus de frau:
En primer lloc, l’avenç accelerat de la relació, quan la persona expressa sentiments profunds en molt poc temps o pressiona per accelerar el vincle i crear dependència emocional ràpidament. Segon, sempre troba motius per no veure’s en persona, al·legant estar fora del país, treballant en llocs remots o en situacions que impossibiliten la trobada presencial.
El tercer senyal és que evita mostrar-se en videotrucades, posant excuses per no encendre la càmera o utilitzant vídeos manipulats. Quatre, insisteix a traslladar la conversa fora de la plataforma original, proposant de passar a WhatsApp o Telegram per evitar els controls antifrau.
Com a cinquè senyal, introdueix el tema dels diners o de suposades inversions, sol·licitant ajut econòmic o oportunitats financeres. Sisè, promet beneficis elevats sense gairebé risc, presentant inversions amb guanys garantits i ignorant que qualsevol inversió real implica riscos.
La setena alerta és que genera urgència per actuar sense pensar, pressionant amb missatges alarmistes que asseguren que l’oportunitat desapareixerà. Vuitè, dirigeix a plataformes d’inversió desconegudes on els diners semblen créixer ràpidament, animant a aportar més fons.
Com a novè senyal, posa obstacles en retirar els diners, sorgint suposats errors tècnics, bloquejos o pagaments previs. I dècim, busca aïllar la víctima del seu entorn, animant-la a no comentar la inversió ni la relació amb familiars o amics.
Recomanacions per protegir-se del frau
Els experts recomanen tallar el contacte immediatament davant de la mínima sospita, deixant de respondre, sense enviar més diners i bloquejant la persona. És fonamental no compartir dades personals ni financeres, especialment davant contactes coneguts únicament per internet.
També aconsellen desconfiar de missatges inesperats de desconeguts, eliminant-los i bloquejant el remitent. No s’han de prendre decisions financeres per recomanacions no sol·licitades i convé analitzar amb calma qualsevol proposta d’inversió, informant-se en fonts fiables.
És important no descarregar aplicacions d’origen dubtós, ja que poden permetre l’accés remot al dispositiu o facilitar el robatori d’informació. Tampoc no s’han de realitzar pagaments per desbloquejar fons, ja que els estafadors solen exigir taxes o impostos inexistents.
Què fer si ets víctima
En cas de sospitar ser víctima, és precís interrompre tota comunicació immediatament, sense respondre a més missatges ni realitzar més transferències. Cal recopilar evidències com captures de pantalla de converses, comprovants de transferències i noms de plataformes utilitzades.
És necessari denunciar davant de les autoritats competents, contactant amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o presentant denuncia al jutjat. També es pot informar la CNMV a través del canal de consultes d’inversors al seu web o trucant al 900.535.015.
Finalment, convé bloquejar i reportar el perfil a la plataforma on va passar el contacte inicial. Només a la primera meitat de 2025, Meta va tancar 12 milions de comptes associats a estafadors a Facebook, Instagram i WhatsApp.