INVESTIGACIÓ
Lleida lidera un nou model d’estudi per al càncer d’endometri
Amb cèl·lules que simulen tumors agressius
Un equip d’investigació liderat des de Lleida ha aconseguit un important avenç en l’estudi del càncer d’endometri d’alt risc, un dels tipus de malalties ginecològiques més agressives. Els científics han creat un nou model experimental que permet reproduir com es comporten els tumors i obre la porta a futurs tractaments més específics.
L’estudi, publicat a la revista científica Cancer Communications, ha estat desenvolupat pel grup de Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament de la Universitat de Lleida (UdL), sota la direcció del catedràtic Xavier Dolcet.
Així, els investigadors han utilitzat la tecnologia CRISPR/Cas9, que permet modificar diversos gens alhora. Gràcies a aquest sistema, l’equip ha aconseguit crear cèl·lules que es comporten de forma molt similar als tumors d’endometri més agressius que s’observen en les pacients.
Això permet entendre millor quins canvis genètics fan que el càncer avanci més ràpid o respongui pitjor als tractaments. “El model ens ajuda a estudiar què ocorre dins del tumor i per què alguns càncers són més difícils de tractar”, ha explicat Dolcet.
Col·laboració i finançament
La investigació s’ha portat a terme en ratolins i ha comptat amb la col·laboració de centres com la Columbia University de Nova York, l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Càncer (CIBERONC). El projecte ha rebut finançament, entre altres organismes, de l’IRBLleida. Segons els experts, aquest nou estudi pot convertir-se en una eina clau per provar nous tractaments més aproximats a la realitat de les pacients.