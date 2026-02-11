GUARDONS
Mari Pau Huguet, reconeguda com a Dona Emblemàtica als Premis Hera 2026
L’Associació Hera va anunciar ahir que la periodista lleidatana Mari Pau Huguet serà la guardonada amb el Premi Hera Dona Emblemàtica 2026, un reconeixement que la distingeix un referent de la societat catalana amb el seu compromís amb la visibilització de les dones i la seua contribució social i professional al llarg de la seua trajectòria. Huguet, que va residir a la Bordeta, rebrà el guardó durant la gala del 19 de març al restaurant Davall de la Llotja de Lleida, en el marc de la cerimònia de lliurament de la cinquena edició dels Premis Hera, que coincideix amb el desè aniversari de l’entitat.
D’altra banda, l’Associació Hera anunciarà el 17 de febrer les guanyadores de les quatre categories dels Premis Hera en els àmbits de cultura, investigació, periodisme i comunicació i emprenedoria, entre les candidatures presentades en l’actual convocatòria. L’acte d’entrega dels guardons reunirà prop d’un centenar de persones i les homenatjades rebran una escultura creada per l’artista Miquel Àngel González.
Amb aquest reconeixement, l’entitat reafirma el seu compromís de continuar donant veu a les dones i situar en el centre del debat públic realitats com per exemple la menopausa i l’osteoporosi, encara, destaquen, “invisibilitzades”.