Prestació de 200 € al mes per cada fill menor de 18 anys
El Consell de Ministres va aprovar ahir un informe de revisió de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030 amb un centenar de metes a complir, entre les quals s’inclouen l’aprovació d’una prestació de fins a 200 euros al mes (2.400 euros a l’any) per cada fill menor de 18 anys. L’objectiu és que arribi a totes les famílies amb menors d’edat, encara que la implantació podria ser gradual.
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, va assegurar que confia que la prestació per criança “vegi la llum com més aviat millor” i va defensar que “el seu impacte serà extraordinari i extraordinàriament positiu per a la democràcia espanyola”. Segons el ministeri, l’objectiu de l’estratègia és reforçar “l’Estat de Benestar” amb accions dirigides a “reduir la pobresa i la desigualtat, i incrementar la renda de les llars amb menys ingressos”. A més, va destacar que el Govern central “inclou per primera vegada en una estratègia estatal” la prestació universal per criança com “un dret” que aconseguiria “acabar amb la pobresa infantil més severa d’aquí al 2030”. L’objectiu d’aquesta prestació és que arribi al 100% de les famílies amb fills menors al seu càrrec.
Segons un estudi recent d’Unicef, una prestació d’aquestes característiques podria treure de la pobresa infantil més de mig milió de nens i nenes a Espanya.