Sánchez ho canvia tot i a partir d'ara assignarà un nombre especial pels prefixos de trucades comercials
Els operadors han bloquejat 169,5 milions de trucades fraudulentes des de l'entrada en vigor del Pla Antifraus telefònics
El Govern d'Espanya ha establert el prefixe 400 per a totes les trucades comercials que es realitzin al país a partir del 2026, segons ha comunicat el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública. Aquesta mesura permetrà als usuaris identificar de manera inequívoca quan reben una comunicació amb fins comercials i decidir si volen atendre-la o rebutjar-la abans de despenjar. La iniciativa s'emmarca en dues resolucions sotmeses a tràmit d'audiència pública per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, que assignen rangs de numeració específics tant per a les trucades d'atenció al client com per a les comunicacions de caràcter comercial.
Aquestes normatives donen compliment a la Llei de Serveis d'Atenció a la Clientela (SAC), l'objectiu principal de la qual és reforçar la protecció dels ciutadans davant les trucades i missatges SMS comercials fraudulents o no desitjats. Des que va entrar en vigor el Pla Antifraus telefònics i per SMS, els operadors de telecomunicacions espanyols han aconseguit bloquejar 169,5 milions de trucades i 10,4 milions de missatges SMS amb intencions fraudulentes. Aquesta xifra reflecteix la magnitud del problema que afronten diàriament els usuaris i justifica la necessitat d'implementar mesures més rigoroses de control i diferenciació de les comunicacions comercials legítimes.
El nou rang que començarà amb el prefixe 400 serà de caràcter bidireccional, la qual cosa significa que els clients no només podran rebre trucades des d'aquests números, sinó també realitzar-les. Aquesta funcionalitat garanteix una comunicació completa entre empreses i consumidors. A més, el Ministeri ha establert que el cost d'aquestes trucades no podrà superar el preu d'una trucada telefònica normal, evitant així que es converteixi en una barrera econòmica per als usuaris.
Renovació del consentiment cada dos anys
La normativa també introdueix canvis significatius en la gestió del consentiment per rebre comunicacions comercials. La nova Llei SAC obliga les empreses a renovar cada dos anys els consentiments atorgats pels usuaris, garantint així que les autoritzacions es mantinguin actualitzades i reflecteixin la voluntat real dels consumidors. Així mateix, la legislació considera nuls automàticament els contractes efectuats en trucades comercials realitzades sense consentiment previ del destinatari.
En paral·lel a la numeració comercial, les resolucions també estableixen restriccions específiques per a les trucades d'atenció al client, aquelles que realitzen les empreses per contactar amb clients existents o gestionar contractes en curs. Aquestes comunicacions només podran efectuar-se des de números curts específicament atribuïts per a això —com l'emblemàtic 1004 de Telefónica—, els rangs gratuïts 800 i 900, o els números geogràfics tradicionals.
Sistema de bloqueig automàtic en quatre mesos
El text sotmès a audiència pública estableix un termini de quatre mesos des de l'entrada en vigor de les resolucions perquè el sistema estigui plenament operatiu. Una vegada transcorregut aquest període, els operadors de telecomunicacions estaran obligats a bloquejar automàticament totes aquelles trucades comercials o d'atenció al client que es realitzin des de numeracions no autoritzades.
Aquesta mesura de bloqueig automatitzat representa un salt qualitatiu en la lluita contra el frau telefònic i les males pràctiques comercials. Els usuaris que, malgrat tot, acabin rebent una trucada comercial o d'atenció al client des d'una numeració no autoritzada disposaran de canals oficials per denunciar-ho davant l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions (OAUT) o la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
Resultats del Pla Antifraus telefònics
El Pla Antifraus telefònics i per SMS és una iniciativa governamental posada en marxa al març del 2025 per combatre el creixent problema de les estafes per suplantació d'identitat a través de comunicacions telefòniques i missatges de text. Aquest pla inclou mesures tecnològiques de detecció i bloqueig automàtic, protocols de col·laboració entre operadors i una normativa més estricta sobre l'ús de numeració per a fins comercials.
Els resultats obtinguts des de la seva implementació demostren l'eficàcia de les mesures adoptades, amb més de 169,5 milions de trucades bloquejades en pocs mesos. El pla també contempla campanyes de conscienciació ciutadana sobre com identificar intents de frau i què fer davant trucades o missatges sospitosos. Les empreses de telecomunicacions han invertit recursos significatius en sistemes d'intel·ligència artificial i anàlisi de patrons per detectar comportaments fraudulents abans que les trucades arribin als usuaris.
Adaptació empresarial i beneficis per als usuaris
Per a les empreses que realitzen activitats comercials mitjançant trucades telefòniques, la nova normativa implicarà una adaptació dels seus sistemes de comunicació i la necessitat de migrar les seves operacions al rang 400 abans dels terminis establerts. Les companyies hauran també de revisar les seves bases de dades de consentiments i establir procediments per renovar-los cada dos anys, tal com exigeix la Llei SAC.
Els usuaris, per la seva banda, es beneficiaran d'una major transparència i control sobre les comunicacions que reben. En veure el prefixe 400 a la pantalla del seu telèfon, sabran immediatament que es tracta d'una trucada comercial i podran prendre una decisió informada sobre si desitgen atendre-la. Aquesta claredat contribuirà a reduir la fatiga que molts ciutadans experimenten davant el bombardeig constant de trucades comercials no desitjades.