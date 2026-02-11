IGUALTAT
“Visibilitzem investigadores referents entre les joves”
Mapa de la UdL que localitza 84 professionals de diferents disciplines
Amb l’objectiu de visibilitzar les investigadores lleidatanes, la unitat de cultura científica i innovació de la UdL impulsa la iniciativa Elles investiguen-Connexions, que consisteix en un mapa virtual interactiu on es poden localitzar diferents dades relacionades amb la carrera de 84 dones del personal docent i investigador. L’estrena coincideix amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que se celebra avui.
La professora i investigadora de la UdL i l’IRBLleida, Marina Laplana, va explicar ahir a SEGRE que el projecte vol donar a conèixer les connexions de les investigadores a nivell internacional per explicar que “hi ha moltes maneres d’arribar a fer investigació” i posar a l’abast de les joves referents en aquest àmbit.
“Volem desmitificar la carrera científica explicant que qualsevol persona, si s’ho proposa i s’esforça, pot arribar a fer investigació si és el que vol i que no cal anar-se’n a l’estranger”, va assenyalar.
Al mapa s’inclou el lloc on han nascut les investigadores, on han cursat els estudis universitaris, on han fet la tesi i el lloc en el qual han fet estades d’investigació. De vuit nacionalitats diferents, pertanyen a tots els centres de la UdL, sent la facultat de Lletres la més representada amb un total de 19 dones, seguit de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària, Forestal i Veterinària, amb 18.
Laplana va estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i va tornar a Lleida per fer la tesi. “Tenia clar que volia fer investigació”, va remarcar. Va estar a Alemanya tres anys abans de tornar a casa.
“Hi ha facilitats per investigar a l’estranger i també per tornar. El difícil és quedar-te en un mateix lloc, per la qual cosa és necessari poder comptar amb una estabilitat laboral digna i creure’ns que a Lleida fem una investigació d’alt nivell i que tenim uns excel·lents professionals”, va remarcar.
D’altra banda, set investigadores de la UdL participen en el programa #científiques de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Barcelona Institute of Science and Technology, amb xarrades a alumnes de sisè de Primària i primer d’ESO per posar de relleu l’aportació de les dones en la ciència i la tecnologia.
Trencar els estereotips de gènere, objectiu de les iniciatives
� La iniciativa de la UdL s’emmarca en el projecte 11F: Elles investiguen iniciat l’any passat amb una exposició virtual de dones que fan investigació a la UdL, que es va ampliar amb 44 investigadores més. A més, la unitat d’Igualtat i Diversitats de la UdL publica dos audiovisuals més de la sèrie Som STEM, amb Laura Haro Escoi (enginyera informàtica desenvolupadora de Back-End) i Laia Molina (geògrafa), com a protagonistes.