LLANÇAMENT
El Pony Pisador s’endinsa en la música familiar amb el seu disc ‘Vatua l’Olla!’
El Pony Pisador fa el salt a la música familiar amb Vatua l’Olla!, el seu nou disc que s’emmarca dins del projecte musical El Pony Menut, la versió per a públic infantil del grup. Pensat per als més petits, El Pony Menut combina melodies divertides amb detalls i picades d’ullet que també capten l’atenció dels adults.
El grup portarà aquest repertori a Ponent amb un concert a Lleida el 15 de març al Cafè del Teatre, en horari familiar, dins de la programació del Festival MUD.
Vatua l’Olla! amplia l’univers creatiu de la banda barcelonina amb referències característiques com trens de vapor, fires d’època, circs, pirates o cançons marineres, tot barrejat amb humor, petites lliçons de ciència i història i un treball sonor molt cuidat.
Musicalment parlant, el disc es mou entre gèneres com l’old time, el bluegrass i el swing, i destaca per la cançó narrativa, com Tonada Encantada, un conte en vers que atrapa de principi a final.
Amb un format més breu i directe, adaptat a la manera d’escoltar dels infants, El Pony Menut manté l’essència del grup: harmonia vocal cuidada, qualitat en la interpretació, exploració de músiques de tot el món i, especialment, sentit de l’humor.