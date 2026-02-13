CAMPANYA
Colors units per la solidaritat
Les ‘postuxapes’ d’I Love Blau i I Love Bordeus, creades per l’influencer Postureig Lleida, porten recaptats més de 2.200 €. Clubs esportius lleidatans s’han implicat en la iniciativa
I Love Blau és el nom de la 27a xapa solidària de l’influencer Postureig Lleida, llançada el mes d’octubre passat per recaptar fons per a la delegació de Lleida de l’Associació de Diabetis de Catalunya. Aquesta postuxapa sense ànim de lucre ja ha aconseguit recaptar més de 1.500 euros en pocs mesos gràcies a la resposta ciutadana i a la implicació de bona part de l’esport lleidatà.
Així, un dels motors de la seua difusió ha estat la gran implicació dels clubs esportius amb més pes de la ciutat, que han donat visibilitat a la campanya a través de xarxes socials i accions presencials. “Gràcies a la participació dels equips, s’ha pogut visibilitzar la gran tasca de l’Associació de Diabetis de Catalunya i reforçar el sentiment de ciutat al voltant dels seus colors més característics”, destaca el Sr. Postu. Equips com el Lleida CF, l’AEM, l’Hiopos Lleida, el Balàfia Vòlei, el CECELL, el Lleida Handbol Club o el Llista Blava s’han afegit a la campanya, al costat d’entrenadors, jugadors i més col·lectius. El Sr. Postu afirma que, més enllà dels diners recaptats, “la clau del projecte ha estat veure com grans clubs s’uneixen per una bona causa”.
La xapa I Love Blau es va posar a la venda al costat d’una altra postuxapa solidària, batejada com I Love Bordeus i vinculada als Castellers de Lleida. Aquesta segona iniciativa ha permès recaptar fins ara una mica més de 500 euros, que es destinaran a les entitats benèfiques que decideixi la colla castellera. “La idea de crear dos xapes amb els colors més representatius de Lleida portava temps gestant-se”, explica el Sr. Postu. El blau, a més d’estar associat a la diabetis, és també el color d’alguns dels principals equips esportius de la ciutat, mentre que el bordeus està estretament lligat als Castellers, a l’Hiopos Lleida o al Club d’Handbol de la ciutat, entre d’altres. “Dos colors amb un clar significat social i d’identitat local”, destaca l’influencer lleidatà. Les dos postuxapes solidàries es poden comprar a la pàgina web oficial de Postureig Lleida, juntament amb altres productes com per exemple imants, tasses o les seues famoses postusamarretes. Només durant l’any 2025, el projecte Postureig Lleida, impulsat per la figura anònima del Sr. Postu, va recaptar 28.500 euros per a més de trenta entitats lleidatanes.
El Sr. Postu supera els 325.000 euros en donacions amb accent de Ponent
Des dels seus inicis, el Sr. Postu ha superat els 325.000 euros en donacions, sempre amb el segell personal de Ponent. Centenars d’establiments, entitats i associacions de tota la província han col·laborat en aquestes causes a través d’accions solidàries arrelades a Lleida. Va ser el 2013, amb la creació del seu perfil en xarxes socials, quan va revolucionar Instagram amb la seua primera postuxapa, “I Love Popes”, destinada a recaptar fons per a la lluita contra el càncer de mama. A partir d’aquell boom, aquest misteriós lleidatà va intensificar la seua implicació en l’activitat benèfica, superant a dia d’avui els 200.000 seguidors a les seues plataformes socials.