LLETRES
Nou actes per celebrar el ‘festival de la poesia’ del 2026
Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) organitzaran nou actes centrals a tot Catalunya per commemorar el Dia Mundial de la Poesia 2026, que volen convertir en un “festival de país”. Entre el 15 i el 25 de març se celebraran actes a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Tremp, Tortosa, Solsona, Santa Margarita de Montbui i el Pont de Suert. Les propostes combinen poesia amb diferents disciplines artístiques i aquest any es dediquen a Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a partir de tres grans temes presents a les seues obres: l’amor, la mort i l’espiritualitat.
Proclamat per la UNESCO el 1999, el Dia Mundial de la Poesia se celebra a Catalunya des del 2008 i la iniciativa ha crescut fins a consolidar-se com una cita ineludible en el calendari cultural.
El diumenge 15 de març, a les 12 hores, tindrà lloc l’espectacle de poesia i arts escèniques La balada d’hivern a l’espai cultural La Lira de Tremp, amb músics i actors voluntaris del territori.