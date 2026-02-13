El Petit de Cal Eril, Premi Ciutat de Barcelona pel seu nou treball
El Petit de Cal Eril, el projecte liderat pel cantant, compositor i productor de Guissona Joan Pons, va rebre dimecres al Saló de Cent d’ajuntament de la capital catalana el Premi Ciutat de Barcelona 2025 de música, amb el qual va ser guardonat al gener pel seu nou àlbum, Eril, Eril, Eril, que l’any passat va representar la seua tornada a l’escena després d’un silenci discogràfic de tres anys.
Joan Pons (veu i guitarra), acompanyat per Dani Comas (guitarra), Jordi Matas (baix, teclats) i Ildefons Alonso (bateria), va recollir el premi encantat amb aquest reconeixement a un disc que es va gravar a Guissona i que posteriorment es va masteritzar a Nova York. El mateix Pons el va presentar en exclusiva al maig a la Panera de Lleida, abans d’un dels primers concerts de la gira, a finals de juny, al Mercat del Pla.