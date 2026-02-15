TRIBUNALS
Incapacitat absoluta per a dos lleidatanes per fibromiàlgia
El TSJC considera que les seues patologies greus els impedeixen exercir qualsevol activitat laboral
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat dos sentències en les quals reconeix la incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball a afectades de fibromiàlgia i patologies derivades.
En un dels casos, el Jutjat Social 1 de Lleida va estimar la demanda d’una treballadora, responsable de botiga, en la qual va declarar en situació d’incapacitat permanent total per a la seua professió habitual al presentar un quadre pluripatològic que inclou trastorn depressiu amb agorafòbia, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica en grau III.
La demandant va recórrer al TSJC, que li reconeix la incapacitat d’exercir qualsevol tipus de treball al considerar que “aquestes patologies greus li impedeixen uns mínims de continuïtat, eficiència i professionalitat”. D’aquesta forma, condemna l’Institut de la Seguretat Social (INSS) a pagar-li una pensió vitalícia.
El tribunal també rebutja un recurs de la Seguretat Sicial contra la sentència que va reconèixer a una lleidatana la incapacitat permanent absoluta al tenir fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, entre altres malalties. La treballadora exercia la seua activitat com a vigilant d’un aparcament. L’INSS li haurà de pagar una pensió vitalícia i mensual equivalent al 100% de la seua base reguladora.