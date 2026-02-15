FESTES
El vent dona treva al Carnestoltes
Les comarques lleidatanes celebren amb èxit les rues a l’exterior, malgrat l’amenaça meteorològica. Desenes de carrosses van desfilar per Lleida, Balaguer, Tàrrega, Cervera o Mollerussa
Diu el refrany que “per Carnaval tot s’hi val” i, de fet, fins ahir a la tarda ningú podia imaginar que el fort vent que ha fuetejat les comarques lleidatanes aquesta última setmana pogués donar una mica de treva a les rues festives. Tanmateix, així va ser. A Lleida ciutat, Pau Pi va iniciar puntual el discurs, acompanyat per la seua Germandat, a l’encreuament entre avinguda Garrigues i el carrer Santa Cecília. Amb el seu habitual to satíric, va descriure Lleida com “una ciutat” que sembla que millora, però que mai no acaba d’estar bé del tot i va ser molt crític amb els gestors per qüestions com la mobilitat. El primer tram del recorregut es va desenvolupar sense música ni confeti, ja que estava pensat per a persones amb mobilitat reduïda i sensibilitat acústica. Prop d’una quarantena de carrosses van desfilar pel barri de Cappont ambientades de temàtiques diferents i amb participants de totes les edats.
A Balaguer va tenir lloc la Riuada de Carnestoltes amb la participació de cinc carrosses i 17 comparses. El recorregut de la rua va ser més llarg de l’habitual, partint de la plaça Mercadal fins arribar al pavelló Molí de l’Esquerrà, i va estar amenitzat per la batucada Bandelpal. Al migdia es va celebrar una degustació de l’olla de congre a la plaça del Pou. La rua de Tàrrega va ser multitudinària, amb més de 1.500 persones en 74 comparses. Entre les disfresses, no van faltar picades d’ullet a la ciutat com la recollida d’escombraries amb el sistema porta a porta o els excrements trobats a l’estiu a les piscines. Al finalitzar el recorregut, la Reina Carnestoltes va pronunciar el discurs a la plaça Major. Paral·lelament, a Guissona, l’esdeveniment més freqüentat va ser el tradicional concurs de truites de patates, en el qual l’associació La Manduca va presentar-ne un exemplar gegant. A Cervera, una desena de comparses van sortir de la plaça Universitat i van recórrer els carrers del centre de la ciutat fins al Sindicat, que va acollir els lluïments. Hi va haver premi per als grups més marxosos i originals. Agramunt va celebrar la 40a edició del Carnaval amb una gran rua en què van participar centenars de persones i un concurs de disfresses. Els carrers del centre de Mollerussa, especialment l’avinguda del Canal, es van omplir d’ambient festiu amb La Gran Rua. La desfilada va reunir una dotzena de carrosses i comparses, amb disfresses per a tots els gustos.