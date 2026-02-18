Activada una nova alerta per vent per ratxes superiors als 70 km/h a bona part de Catalunya aquest dijous
El vent de afectarà sobretot les terres de Lleida, el Pirineu i el litoral sud i central
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per aquest dijous. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 70 km/h al Pirineu i Prepirineu, l'Alt Empordà, el pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès, el sud de l'àrea metropolitana i part de la Catalunya Central, sobretot a les cotes més altes del Pirineu. Aquest dimecres al migdia es reuneix el comitè tècnic del pla al CECAT per analitzar tota la informació.
Per aquest dimecres a la tarda i nit, el grau de perill màxim és d'1 sobre 6 a les comarques de la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès, sobretot a cotes mitjanes i altes. Durant la matinada de dijous les comarques més afectades seran al litoral entre el Barcelonès i Baix Penedès, així com l'Alt Penedès i l'Anoia. Al matí l'afectació s'estendrà al Vallès Occidental, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent i Pirineu. Al migdia afluixarà una mica, però a la tarda i nit es reactivarà a les mateixes zones i l'Alt Empordà.
Divendres de matinada es reduirà el risc, que només afectarà el terç nord del país, des de la Val d'Aran a l'Alt Empordà. Al matí ja no es preveu cap risc.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠— Meteocat (@meteocat) February 18, 2026
📆 De dc. 19 h a dv. 7 h
💨 Possibilitat de ratxa màxima: > 20 m/s
🟠 Grau de perill màxim: 4/6
⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/noBwulvk02