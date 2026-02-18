Aquesta és la proposta d'Educació per als docents: augment de sou, revisar ràtios i recursos per a l'escola inclusiva
El Departament d'Educació i Formació Professional ha anunciat avui la proposta de millores en l’àmbit del sistema educatiu, començant per incrementar la retribució del complement específic tant de mestres com de professorat de secundària.
Aquest augment del complement específic suposa un increment anual de 1.480,36€ per al cos d’educació infantil i primària, i de 1.513,68€ per al cos d’educació secundària. És la primera vegada en 25 anys que es presenta una millora salarial del complement específic. La mesura suposaria destinar prop de 300M€ del pressupost del Departament en salaris del cos docent, afegint-hi els 450M€ que es deriven de l’augment retributiu per a tots els empleats públics acordat en el marc estatal.
Aquest augment del 15 % del complement específic del salari del personal docent es repartiria en 4 pujades del 3,75 %, aplicades els anys 2026, 2027, 2028 i 2029. S’ha de sumar a l’increment salarial aplicat en el marc de l’Estat per a tots els treballadors públics, que s’aplica també gradualment des del 2025 fins al 2028.
El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i FP, Ignasi Giménez, ha explicat que “Aquesta és una proposta que és realista, que es pot assumir, que tindria un cost aproximat d'aproximadament 300 milions d'euros, que, a més a més, en aquesta proposta se li ha de sumar la pujada retributiva pactada a nivell estatal entre els sindicats i el govern estatal de l'11,5% i que, per tant, estem parlant del voltant de 450 milions d'euros”, i ha afegit que “a nosaltres em sembla que és una bona proposta després de més de 25 anys en el qual no hi ha hagut, per part de cap govern de la Generalitat ni per al Departament d'Educació i Formació Professional, una proposta de millora del complement específic”.
Aquesta és una de les diverses propostes que el Departament planteja i que se suma a d’altres actuacions previstes adreçades al conjunt de la comunitat educativa. La conselleria ha fet arribar el document amb tots els plantejaments als representants sindicals amb l’objectiu de millorar les condicions de tot el personal docent i del sistema educatiu, i que demà es debatran en el marc de la Mesa Sectorial.
Escola inclusiva i ràtios
- La proposta de millora també inclou actuacions en el marc de l’escola inclusiva:
- Impulsar la planificació progressiva i estable dels recursos destinats als suports intensius (SIEI i SIEI+) amb criteris d’equitat territorial, complexitat i evolució de les necessitats de l’alumnat NESE.
- Completar el desplegament dels SIEI+ incorporant nous professionals (3,8M€ anuals).
- Crear estructuralment 300 noves figures d’atenció educativa el curs 2027-2028.
- Revisar els criteris de ràtios dels EAP per adequar-los a la complexitat dels centres.
- Incrementar durant el proper curs les places dels Centres d’educació especial (6,3M€)
- Impulsar mesures per a la detecció precoç i atenció a l’alumnat amb necessitats vinculades a l'aprenentatge i salut mental.
Pel que fa a les ràtios, el Departament proposa una reducció progressiva amb l’objectiu d’arribar a un número màxim de 20 alumnes/grup a primària i 27 a secundària el curs 2028-2029 a 1r d’ESO. Posteriorment, s’anirà reduint de forma successiva per assolir la xifra de 25 alumnes per aula.
Menys burocràcia i reconeixement de l’autoritat docent
Una altra de les millores plantejades s’adreça a la disminució de la burocràcia que afecta als centres i al sistema educatiu. Amb aquest objectiu, es proposa la creació d’una subcomissió tècnica, dins el marc de la Mesa sectorial, per acordar el Pla de Desburocratització. Les accions adreçades a aquest fi, són:
- Reduir i simplificar les tasques burocràtiques de baixa aportació de valor.
- Desplegar el model de comunicació clara de la Generalitat als centres educatius.
- Planificar i desplegar la interoperabilitat, la reutilització i intercanvi de dades en el marc del sistema operatiu.
També es millorarà l’eina Esfera; s’estendrà una aplicació mòbil per a la gestió de la borsa d’interins; es crearà un nou entorn de la Generalitat que centralitza la gestió i informació del sistema educatiu; i es redefinirà la gestió de consultes, queixes, suggeriments i reclamacions que rep el Departament.