Bunyols de Quaresma: la recepta fàcil i pràctica per fer-los a casa
Aquest dolç típic de la Setmana Santa, també conegut com bunyol de vent, és una preparació casolana que combina ingredients bàsics amb aromes de vi blanc i matafaluga
Els bunyols de Quaresma representen un dels dolços més emblemàtics de la gastronomia catalana durant el període quaresmal i la Setmana Santa. Aquesta preparació tradicional, elaborada a partir d'una massa de farina fregida en oli i posteriorment ensucrada, es caracteritza per la seva textura especialment flonja, motiu pel qual també reben el nom de 'bunyols de vent'.
Tradicionalment, aquests dolços es trobaven a les pastisseries només els dimecres i divendres de Quaresma, tot i que actualment es poden adquirir diàriament durant tot aquest període. Val a dir que la seva senzilla elaboració ha fet que siguin principalment un dolç casolà, amb receptes que han passat de generació en generació, especialment a zones com l'Empordà, on incorporen matafaluga i celiandre a la massa.
La tradició dicta que els bunyols s'han d'elaborar a casa entre Dijous Sant i Divendres Sant, en un ritual familiar que culmina amb el repartiment d'aquests dolços entre veïns i amics. Aquest caràcter casolà ha propiciat l'aparició de nombroses variants segons la zona geogràfica.
Característiques principals dels bunyols de Quaresma
El que diferencia els bunyols de Quaresma d'altres varietats és l'aromatització de la massa amb vi blanc, ratlladura de cítrics i anís en gra o matafaluga. Malgrat que la base sigui similar (una massa fregida amb forma circular), existeixen múltiples variants tant dolces com salades, des de farcits de crema o nata fins a opcions amb bacallà o verdures.
Ingredients necessaris
Per elaborar els autèntics bunyols de Quaresma necessitareu: 150 ml de llet, 15 g de sucre, 75 g de farina, 30 g de mantega, 1 ou, 15 ml de vi dolç, ratlladura d'un llimó, una culleradeta d'anís en gra, canyella, oli de gira-sol i una mica de sal.
Preparació pas a pas
El procés d'elaboració comença posant en un cassó la llet, el sucre, la mantega, el vi dolç, els grans d'anís, la ratlladura de llimó i un polsim de sal. Un cop la barreja comenci a bullir, cal retirar-la del foc, afegir-hi la farina i remenar fins que la massa es desenganxi del cassó. Posteriorment s'hi afegeix l'ou i es barreja fins a obtenir una massa homogènia.
Amb l'ajuda de dues culleres, es formen petites porcions rodones que es fregeixen en oli de gira-sol calent (però no excessivament, per garantir una cocció uniforme). Quan els bunyols estiguin daurats, es retiren i es col·loquen sobre paper absorbent. Finalment, un cop temperats, es passen per sucre i/o canyella per donar-los l'acabat tradicional d'aquest dolç tan arrelat a la nostra cultura gastronòmica.