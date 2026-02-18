TRADICIONS
El Carnaval més gastronòmic
Ponts reparteix 12.000 racions de Ranxo, l’àpat de la seua tradicional festa gastronòmica amb més de 150 anys d’història. Preparat en 60 cassoles i per una trentena de voluntaris cuiners
L’avinguda Valldans, de gom a gom en el moment del repartiment gratuït del Ranxo. - EDGAR ALDANA
La Iaia Angeleta, influencer de 95 anys, que ahir va visitar Lo Ranxo i va estar acompanyada per nens i adults. - ESMERALDA FARNELL
La Baronia de Rialb. Gualter va congregar 300 persones al dinar popular del Ranxo cuinat per voluntaris i amb productes locals. - EDGAR ALDANA
Milers de persones es van concentrar a l’avinguda Valldans de Ponts per degustar el Ranxo. - E.FARNELL
Sort. A la capital del Pallars Sobirà tampoc no va faltar la calderada, una tradició que se celebra des de fa més de 50 anys. - E.FARNELL
Isona i Conca Dellà. Com marca la tradició, dimarts de Carnaval es van servir prop de 450 racions de la Guixa en una festa típica amb més d’un segle d’història. - EDGAR ALDANA
Rialp. Aquesta localitat del Sobirà va abaixar el teló del Carnaval amb calderada en la qual es van servir vora un miler de racions. - JUNTSXCAT
Esterri d’Àneu. Unes 250 persones van poder degustar ahir la calderada popular l’últim dia del Carnaval. - E.FARNELL
No hi ha dimarts de Carnaval sense Ranxo a Ponts. La festa gastronòmica per excel·lència de la Noguera va tornar a reunir ahir milers de persones per degustar aquest tradicional plat, del qual es van elaborar unes 12.000 racions. I és que cada any són més les persones que s’atansen a aquesta cita gastronòmica del Carnaval lleidatà, el primer document escrit del qual data del 1875. Per a gaudi de totes elles, la preparació va començar sobre les cinc de la matinada a l’avinguda Valldans, on es van disposar 60 cassoles de les quals es van ocupar una trentena de cuiners capitanejats per Rosa Boix, responsable del Ranxo juntament amb Manel Temprano, l’experiència dels quals i coordinació van ser determinants per garantir la qualitat de l’àpat. Com a novetat aquest any es va recuperar el Lali-lali, una comitiva que passa per les cases de Ponts per recollir el màxim d’ingredients per elaborar el Ranxo. Aquesta tradició se celebra el dia previ i va comptar amb la implicació de l’Escola de Música local, que ha recuperat la cançó tradicional per reforçar la transmissió intergeneracional i connectar els més petits amb l’origen de la celebració que posa punt final al Carnaval. Per a l’elaboració van utilitzar 200 quilos de pollastre, 40 gallines, 35 quilos de corder, vedella i cansalada, 250 quilos de patates, 100 de fideus i 70 d’arròs, a més de cigrons, mongetes i botifarra negra. No va ser fins a les dos del migdia i una vegada beneït, quan es va iniciar el repartiment entre els assistents que esperaven sota un sol de justícia. També les autoritats van participar en la degustació, i l’alcalde, Josep Tàpies, va reivindicar la festa com el referent del patrimoni festiu català. Entre els convidats, la iaia influencer Angeleta, que va passejar entre les cassoles acompanyada per Lo Pau de Ponts.