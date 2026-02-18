ENTITATS
Debat a l’IEI sobre la situació actual de l’habitatge a Lleida
L’Aula Magna de l’IEI va acollir ahir la jornada L’habitatge, l’espai residencial digne i l’acompanyament a les famílies, un espai de reflexió i treball compartit entre professionals del món social, institucional i del tercer sector, amb l’objectiu d’analitzar la situació actual de l’habitatge a Lleida i avançar en propostes d’actuació coordinada. Durant la jornada van recordar que l’habitatge “és una condició imprescindible per garantir la dignitat, la salut i la inclusió social”.