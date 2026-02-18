Descobreixen un remei a l’odontofobia: com rebaixar l’ansietat davant del dentista segons un estudi
La investigació de la UPF apunta a estímuls sonors com escoltar històries de ficció o música
Escoltar històries de ficció o música relaxant és una tècnica efectiva per rebaixar l’ansietat que pateixen moltes persones quan acudeixen al dentista per a cirurgies, implants o l’extracció d’alguna peça bucal, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
L’estudi ha demostrat que els estímuls sonors d’aquest tipus tranquil·litzen les persones amb odontofobia, la por irracional al dentista, després de constatar que van funcionar en 7 de cada 10 pacients tractats. En un comunicat, la UPF ha destacat aquest dimecres que les teràpies sonores podrien disminuir i fins i tot substituir en alguns casos el subministrament de fàrmacs tranquil·litzants o ansiolítics. Segons dades del Consell General de Dentistes, de 2020, l’odontofobia afectava a Espanya el 15 % de la població.
La investigació es va desenvolupar en el marc de la tesi doctoral Paisatges i ficcions sonores en format pódcast: una alternativa per reduir l’ansietat en pacients odontològics, de Berenice Ponce, dirigida per la catedràtica de Psicologia de Mitjans i Neurocomunicació i directora del Media Psychology Laba de la UPF, Emma Rodero.
Un total de 60 pacients de la Clínica Dental Hernández, de Vilanova de Castellò (València), van participar en l’estudi i van escoltar històries de ficció o paisatges sonors abans i durant la intervenció dental, excepte el grup de control.
A més de la seua experiència subjectiva, l’estudi va tenir en compte les mesures realitzades de freqüència cardíaca, que van baixar de manera rellevant.