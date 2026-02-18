ESGLÉSIA
Ofereixen una casa de colònies del Pirineu lleidatà com a habitatge social
El bisbat de Lleida, després de l’acord de l’Església amb la Generalitat
La diòcesi de Lleida ja té identificat un primer espai que podria ser objecte d’estudi per incloure’l en l’acord firmat entre la Generalitat i la Conferència Episcopal Tarraconense per promoure habitatge social. Es tracta d’una casa de colònies a Vilaller, de la qual la Generalitat haurà de determinar les possibilitats d’ús, segons va informar aquest dimarts el bisbat. Després de l’anunci de dilluns, les diòcesis han iniciat el desplegament de l’acord. Sobre això, el bisbat de Solsona va assenyalar aquest dimarts a SEGRE que ja han enviat una llista amb terrenys i immobles susceptibles de poder-los incloure i que esperen la resposta de la Generalitat. Tanmateix, no van especificar quants són ni de quin tipus. En el cas d’Urgell, van assegurar que encara no tenen un calendari i que estan en fase d’estudi.
En paral·lel, el bisbat de Lleida va assegurar que ja desenvolupa des de fa anys diverses iniciatives d’habitatge dirigides a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, Càritas Diocesana gestiona actualment vint-i-set pisos, divuit dels quals ha passat a gestionar recentment i que corresponen a les Llars del Seminari. A Almenar, un particular ha cedit tres pisos a Càritas mentre que Arrels Sant Ignasi gestiona nou habitatges i Sant Joan de Déu Terres de Lleida compta amb quaranta-una places en trenta-set pisos dirigits a joves vinculats a programes d’inserció laboral. Mentrestant, la parròquia de Santa Maria Magdalena de Lleida disposa d’un habitatge que gestiona Càritas i els Mercedaris disposen de tres pisos que acullen persones en procés de reinserció social. Per la seua part, els Salesians gestionen un centre residencial i dos pisos per a persones migrants. També els bisbats de Solsona i l’Urgell compten amb projectes d’habitatge social destinat a col·lectius vulnerables, segons van recordar.
Segons concreten bisbats i Govern en l’acord, es crearà una taula de treball, integrada per cinc membres designats per la Conferència Episcopal Tarraconense, quatre del departament de Territori i un de Justícia. Aquesta taula es reunirà una vegada al semestre i tindrà les funcions de col·laborar institucionalment i estudiar conjuntament la creació d’habitatge social amb béns de titularitat de l’Església catòlica, proposant els canvis normatius que ho facin viable i sense alterar el títol de propietat.