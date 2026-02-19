Adeu de Lleida al Carnaval entre plors amb l’Enterrament de la Sardina
Les festes de Carnestoltes de Lleida van acabar ahir entre plors amb el tradicional Enterrament de la Sardina, precedit per la processó que va acompanyar les restes de Pau Pi per l’Eix Comercial. La cerimònia va començar al carrer Pi i Margall, al costat del Auditori Enric Granados, amb la marxa del seguici encapçalada pel cotxe de morts i la comitiva va seguir pel carrer de la Magdalena, del Carme, la plaça de la Sal, Sant Joan, la plaça de la Paeria, carrer Major i la Palma, fins arribar a la plaça de l’Ereta, on van dedicar unes paraules de comiat al rei del Carnaval i es va procedir a l’Enterrament de la Sardina, amb la qual cosa s’acabaven els dies de rauxa per obrir la Quaresma. En el mateix acte es van donar a conèixer els guanyadors dels premis del concurs de la Rua de Carnaval d’aquest any. Dissabte vinent, serà el torn de la celebració del Carnaval del barri de Pardinyes, i el dia 28, el de la Bordeta.