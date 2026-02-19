EDUCACIÓ
Dos alumnes del Gili i Gaya, a l’Olimpíada de Química
Marc Betriu i Adrián Fortuño van vèncer en la fase provincial. Competiran a Alacant del 24 al 26 d’abril
Els estudiants Marc Betriu Ollé i Adrián Fortuño Mur, de segon de Batxillerat científic de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, han aconseguit el primer i segon lloc respectivament en l’Olimpíada de Química de Lleida. Gràcies a aquests excel·lents resultats, tots dos han estat seleccionats entre els vint-i-un millors alumnes de Catalunya per participar en l’Olimpíada Estatal de Química, que se celebrarà a Alacant del 24 al 26 d’abril. L’Olimpíada de Química és una competició acadèmica d’alt nivell que avalua els coneixements teòrics i pràctics de l’alumnat en diferents àrees, com la química orgànica, inorgànica, física i analítica. La classificació obtinguda pels dos joves evidencia la seua sòlida preparació, esforç constant i compromís amb l’excel·lència acadèmica. Des de l’institut van destacar que aquest assoliment és fruit del treball continuat a les aules i de l’acompanyament del professorat, que fomenta l’interès per la ciència i el pensament crític entre els estudiants. Aquest tipus de reconeixements suposen una gran motivació, tant per als premiats com per a la resta dels seus companys. La participació en la fase estatal oferirà a Betriu i Fortuño l’oportunitat de compartir experiències amb joves talents de tot el país i atansar-se a l’àmbit universitari i a la investigació científica.