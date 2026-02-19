CARNAVALS
Israel qualifica d’“antisemita” una festa de Carnaval a Andorra
El ninot del Rei Carnestoltes d’Encamp lluïa una creu de David a la cara
La premsa d’Israel es va fer ressò de la polèmica figura del Rei Carnestoltes d’Encamp, representat amb una estrella de David dibuixada al cap i sobre el qual es van fer trets per simbolitzar la situació bèl·lica a Gaza. Diversos mitjans de l’Orient Mitjà, com el digital ultraortodox JDN i capçaleres més generalistes com The Times of Israel i Ynet, un dels portals més llegits d’Israel, ho van abordar a les seues pàgines i van qualificar d’acte “antisemita”, segons recollia Diari d’Andorra en l’edició d’ahir. Ynet va ser el mitjà que va aprofundir més en el cas, amb entrevistes a membres de la comunitat jueva al Principat, alguns dels quals es van mostrar escandalitzats per les imatges i fins i tot temorosos que poguessin derivar en episodis de violència directa. A més dels mitjans israelians, digitals vinculats a la comunitat jueva de països com Mèxic i l’Argentina també van recollir la història, preguntant-se “on acaba la sàtira i on comença l’estigmatització”.
La comunitat jueva d’Andorra va ser la primera a alçar la veu d’alarma després dels actes del cap de setmana. El president de l’Associació Cultural Israeliana de les Valls d’Andorra (ACIV), Isaac Benchluch, va afirmar que els fets constitueixen “un insult gravíssim cap a un poble, una religió i una nació que ha patit molt al llarg de la història”. Segons va subratllar, la utilització de l’estrella de David suposa “una apologia antisemita que no podem permetre i que s’ha de condemnar i erradicar per sempre”. “Si la intenció era criticar al Govern de Benjamin Netanyahu”, va afegir, “hauria d’haver-se utilitzat la seua imatge, no un símbol que ens representa a tots”.
Des de la comissió van evitar fer declaracions dimarts durant la baixada del Rei Carnestoltes, que ja era una figura diferent, i van lamentar que la situació s’hagi “descontextualitzat fins a aquest punt”. La queixa de la comunitat jueva va arribar tant al Govern com a la Sindicatura. El síndic general, Carles Ensenyat, va considerar que les explicacions dels organitzadors “són més que suficients” per concloure que no existia voluntat d’atacar la comunitat jueva. Ensenyat va reconèixer al Diari d’Andorra que la imatge podia generar malestar fora de context, però va insistir que la intenció era fer sàtira política, com és habitual en el Carnaval d’Encamp, i no una burla religiosa o identitària.