DEMOGRAFIA
Mínim augment del 0,5% de naixements el 2025, fins als 3.191 a Lleida
Saldo vegetatiu negatiu en 1.014 persones
Un total de 3.191 nadons van nàixer el 2025 a les comarques lleidatanes, que representa un 0,5% més (18 naixements més) que el 2024 i la xifra anota el segon increment en dos anys. Tanmateix, continua estant molt allunyada de la de fa una dècada i respecte al 2015 els naixements han baixat prop d’un 20%, segons l’estimació mensual publicada ahir per l’INE Una altra de les dades que destaca és l’augment de les mares a partir dels 40 anys, que l’any passat van representar el 9% del total, amb 290. Això suposa un increment del 5% respecte al 2015, quan representaven el 7%. En el cas de les que van donar a llum a partir dels 50, l’any passat van ser cinc, més del doble que fa deu anys. En el grup d’edat de 15 a 19 anys, en aquest període de temps s’ha registrat un descens del 51,6%, amb 46 mares el 2025. D’altra banda, l’INE estima que l’any passat van morir 4.205 persones a les comarques lleidatanes, un 0,3% més que el 2024. Així, el saldo vegetatiu de la població (la diferència entre naixements i defuncions) va ser negatiu en 1.014 persones, segons les dades provisionals de l’any 2025. La franja d’edat que va registrar més defuncions l’any passat va ser la de 90 anys o més, amb un total de 1.299 morts a la província, tot i que va baixar un 3,8% respecte al 2024. Per sexes, van morir 2.136 homes (-1,5%) i 2.069 dones (+2,3%).
En el conjunt de l’Estat, el nombre de naixements el 2025 passat va créixer per primera vegada en una dècada, malgrat que amb prou feines ho va fer un 1%; n’hi va haver un total de 321.164, i van acompanyats d’un retard de l’edat de maternitat. Les defuncions van augmentar un 2,5%, per la qual cosa el creixement vegetatiu segueix en negatiu.