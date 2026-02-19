INICIATIVES
La Seu col·labora amb una caravana a Ucraïna que promou Lucía Caram
L’ajuntament de la Seu s’ha afegit al nou corredor humanitari de la Caravana de la Bondat, que impulsa la Fundació del Convent de Santa Clara, de sor Lucía Caram. El projecte de solidaritat amb Ucraïna proporcionarà vint-i-un vehicles, entre els quals ambulàncies, i material d’emergència que es farà arribar a través d’un comboi d’ajuda. El consistori ha apadrinat el viatge d’una de les ambulàncies, tal com va explicar ahir el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, que va xifrar l’ajuda en uns 800 euros. Amb això faran front a les despeses de combustible per recórrer els 3.400 quilòmetres que separen Barcelona, des d’on sortirà demà la caravana, fins al país en guerra, a part de la manutenció de les persones que fan el viatge per portar el vehicle. Un dels conductors serà el veí de la Seu Pere Mentruit, del consell municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu, que va agrair el suport d’empreses, veïns i institucions. Abans d’emprendre la marxa el cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, oferirà una pregària i la benedicció dels vehicles que participaran en la iniciativa.
Per una altra banda, el bisbat d’Urgell va anunciar ahir que ofereix l’edifici del Seminari de la ciutat perquè joves d’Ucraïna puguin passar uns dies de vacances fora del seu país.