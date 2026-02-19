MODA
Talent lleidatà a Nova York
La maquilladora Sandra Font, resident al Brasil, participa per primera vegada en la Fashion Week, una de les més influents. La model Karla Jorba fa més d’un any que viu a la ciutat
Una de les passarel·les de moda més influents del món ha comptat aquest any amb la presència de talent lleidatà. La maquilladora Sandra Font ha participat per primera vegada en la Fashion Week de Nova York, en la qual, per sorpresa, ha coincidit amb una altra lleidatana, la jove model Karla Jorba, amb una àmplia trajectòria en el sector de la moda. Totes dos expliquen a SEGRE com ha estat l’experiència. Per a Font, resident a Sao Roque (a l’estat de Sao Paulo) des de fa una dècada, la vivència ha estat “espectacular” i li ha permès conèixer professionals de diferents racons del món. La maquilladora és una habitual de la Setmana de la Moda de Sao Paulo però no havia estat mai a la passarel·la novaiorquesa, on ha format part d’equips de maquilladors liderats per Michelle i, en alta costura, per Marcelo Costa. “No havia fet mai alta costura i el nivell de treball ha estat alt, amb la importància de cuidar cada detall. De fet, hi ha diversos controls per assegurar-se que la model surti perfecta a la passarel·la”, explica. Després d’una setmana intensa, en la qual fins i tot va fer tres desfilades en un sol dia, Font destaca que l’experiència “m’ha permès aprendre molt i obrir-me més cap a altres sensibilitats en el món del maquillatge”.
Precisament allà va coincidir amb la model Karla Jorba, nascuda a Girona, però resident entre Tàrrega i Torà des dels 8 anys fins que als 17 va emprendre la seua trajectòria professional a Barcelona. “Des d’aleshores no he parat”, remarca, ja que se’n va anar a viure a Grècia, més tard a Londres, on va estar un any i mig, i actualment porta el mateix temps residint a Nova York. Després de set anys dedicant-se professionalment al modelatge, ha treballat en diferents Fashion Week, a més de la novaiorquesa, com la de Londres, Madrid i Barcelona.