EDUCACIÓ
Avaluen 25.000 alumnes per detectar dificultats per poder intervenir “sense posar una etiqueta”
En comprensió oral i escrita a Primària
El departament d’Educació i Formació Professional ha completat la primera part del projecte Accions de Prevenció per Promoure l’Aprenentatge (APPA), orientat a la detecció de dificultats vinculades amb les competències oral i lectora, amb l’avaluació de 25.000 alumnes de primer i tercer de primària de 450 escoles públiques i concertades de Catalunya.
La directora general d’Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, va manifestar que l’objectiu de la iniciativa és detectar de forma primerenca les possibles dificultats dels alumnes per poder intervenir “sense posar una etiqueta”.
Durant la presentació del projecte, a Santa Perpètua de Mogoda, Trapiella va explicar que les proves seran individuals i aportaran resultats qualitatius en lloc d’una nota quantitativa. Els centres rebran els informes a finals d’aquest mes.
Trapiella, a més, va apuntar que les accions s’emmarquen en el pla sobre trastorns del neurodesenvolupament i de l’aprenentatge, però no des d’“una mirada clínica”, sinó educativa.
Les activitats a primer estan relacionades amb la segmentació fonèmica, la morfosintaxi i la narració, mentre que les de tercer se centren en la competència lectora, incloent la fluïdesa de reconeixement de paraules i la descodificació d’un text.