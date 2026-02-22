COL·LECTIUS
Una convocatòria ‘therian’ omple la Mitjana de curiosos
El parc de la Mitjana de Lleida era l’escenari assenyalat ahir per a una trobada therian, persones que s’identifiquen, en un pla psicològic o espiritual, amb “un animal no humà”. Tanmateix, la cita només va reunir desenes d’adolescents curiosos que es van atansar a la zona a la recerca d’algun dels convocats. Així, els assistents van recórrer els camins del parc i els van il·luminar amb les llanternes dels mòbils, aparentment sense èxit. En altres ciutats, com Barcelona, també hi va haver convocatòries que no van fructificar.
El moviment therian va sorgir durant la dècada dels 90, però ha arribat ara a la seua màxima popularitat a través de les xarxes socials.