FESTES
“Estafadets però alegrets”
Les set parelles afectades per la suposada estafa d’Ilertravel surten a la rua de Torregrossa disfressades de mariners. La comparsa converteix en humor el disgust pel viatge frustrat
“Estafadets però alegrets.” Amb aquest lema, les set parelles afectades per la suposada estafa de l’agència de viatges Ilertravel van participar en la rua de Carnaval de Torregrossa disfressades de mariners de creuer, en una comparsa carregada d’ironia, crítica i esperit festiu. Un vaixell presidia la desfilada, que recreava el viatge pel Mediterrani que aquestes set parelles del municipi havien contractat per celebrar la nit de Cap d’Any i que finalment no van poder fer. Amb aquesta escenificació carnavalesca, els participants van convertir en sàtira una experiència que els va deixar a terra el dia de l’embarcament, el desembre passat.
Darrere de les disfresses hi havia una evident càrrega emocional, ja que el bon humor amagava el disgust que van patir després d’haver abonat els 21.000 euros del viatge i quedar-se sense vacances. Segons van explicar, van contractar el viatge al setembre. Després de pagar-lo, van deixar de rebre resposta de l’amo de l’agència i no van poder embarcar, una situació que va acabar amb la presentació d’una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, posteriorment ratificada als jutjats de Lleida. L’escàndol va anar sumant nous afectats en altres punts del territori. Malgrat aquest recorregut judicial, les famílies de Torregrossa van optar per donar protagonisme a una resposta col·lectiva marcada per la complicitat veïnal i la ironia. En aquest municipi, la celebració va reunir una vintena de comparses. El Carnaval es va viure en més municipis de la demarcació. A Fondarella, la rua va comptar amb una comparsa de jugadores de rugbi i els seus companys disfressats d’animadores.
Carnaval a Pardinyes amb la IX Rua de La Pocasolta
Desenes de persones van participar ahir en la IX Rua de La Pocasolta del barri de Pardinyes per celebrar el Carnaval. La desfilada va començar a la plaça dels Ferroviaris i, després del pregó de la Reina Pocasolta i el txupinazo, va començar la rua. Després, estava previst xocolatada popular, zumba, sortejos i l’entrega dels premis del concurs de disfresses. El pròxim cap de setmana arribarà el torn dels veïns i les veïnes del barri de la Bordeta. Així, el dissabte 28 de febrer la rua sortirà des de la plaça Mercat de la Bordeta a les 16.30 hores i a les 18.00 hores està previst el concurs de disfresses al pavelló.