EDUCACIÓ
Robotech regna a la First Lego League
L’equip de Mollerussa guanya, per tercer any seguit, el torneig classificatori a Lleida. Anirà a la final estatal amb la formació de l’institut Els Planells d’Artesa de Segre
L’equip Robotech de Mollerussa va aconseguir ahir, per tercer any consecutiu, proclamar-se vencedor del torneig classificatori de la First Lego League a Lleida, que va complir l’edició número quinze sota l’organització de l’Escola Politècnica Superior de la UdL. La victòria li va donar al conjunt del Pla d’Urgell un dels dos bitllets d’accés a la final estatal que se celebrarà a l’abril a Burgos, mentre que l’altre se’l va adjudicar l’equip Coordenads de l’institut Els Planells d’Artesa de Segre, segon classificat.
La present edició va reunir 240 joves distribuïts en trenta-sis equips, disset dels quals en la categoria Challenge (dirigida a participants d’entre 10 i 16 anys) i dinou a l’Explore (de 6 a 9 anys); procedents de vint-i-dos centres educatius i institucions de les comarques de Lleida i Osca. “Estem molt satisfets del seu desenvolupament, i hem descobert projectes molt innovadors”, va afirmar Ferran Lega, director de la First Lego League. Aquest any, la competició s’ha desenvolupat sota el lema Unearthed, una proposta centrada en l’exploració del passat. Els participants han pensat i desenvolupat projectes científics i solucions tecnològiques que puguin ajudar en l’àmbit de l’arqueologia a contribuir a preservar i interpretar el patrimoni.
En aquestes quinze edicions, la First Lego League s’ha consolidat com un referent per fomentar les vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts, matemàtiques) entre els joves, comptant amb la participació d’un total de 3.605 persones i de vuitanta-vuit centres educatius de Lleida i altres territoris propers.