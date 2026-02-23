CINE
‘Una batalla tras otra’ arrasa als Bafta
S’emporta sis màscares daurades, inclosa a millor pel·lícula, direcció i actor de repartiment per a Sean Penn. ‘Sirat’ marxa sense res i li arrabassa el premi ‘Valor sentimental’
El thriller d’acció Una batalla tras otra, del nord-americà Paul Thomas Anderson, es va proclamar ahir com la gran vencedora de la 79a edició dels premis Bafta del cine britànic, després d’aconseguir sis màscares daurades, inclosa millor pel·lícula, millor direcció i millor actor de repartiment per a Sean Penn, que va deixar sense opcions el seu company de pantalla, el porto-riqueny Benicio del Toro. L’actor nord-americà, de 65 anys, no va assistir a la gala, per la qual cosa no va poder pujar a l’escenari del Royal Festival Hall de Londres ni pronunciar un discurs de guanyador per celebrar el seu primer Bafta, després d’haver-se’n anat sense cap guardó fins en tres ocasions en aquesta cita cinematogràfica.
Mentrestant, l’actor britànic Robert Aramayo va donar la sorpresa a l’ alçar-se com a millor actor pel seu paper a Incontrolable, imposant-se a altres grans noms com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) i Michael B. Jordan (Los pecadores). Mentrestant, la irlandesa Jessie Buckley va aconseguir el Bafta a millor actriu per la seua interpretació en el drama shakesperià Hamnet, al davant de Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (Una batalla tras otra), Renate Reinsve (Valor Sentimental) o Emma Stone (Bugonia).
Per la seua part, la pel·lícula d’Oliver Laxe Sirat es va quedar sense guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa, que va ser finalment per a Valor sentimental, del noruec Joachim Trier.Abans de conèixer el resultat, Laxe va recordar que no hauria pensat mai que arribaria a fer una pel·lícula com Sirat que li permetés recórrer el món i estar present als Bafta, així com als César, els Goya o els Oscar en les properes setmanes. “Independentment dels premis, importa la connexió amb el públic i està sent bonic”, va declarar.
Els prínceps de Gal·les van acudir a la cerimònia després de l’arrest de l’expríncep Andreu.