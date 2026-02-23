Els pobles, de Carnaval
Seròs i Torre-serona van seguir el cap de setmana amb la diversió de les disfresses. Concursos, balls i vespreig, els protagonistes
Seròs i Torre-serona van viure aquest cap de setmana la festa del Carnaval marcada per la creativitat, la participació veïnal i un ambient festiu en totes dos localitats. A Seròs, els personatges de contes tradicionals van prendre els carrers: princeses, llops, nans o caputxetes van donar vida a una festa temàtica impulsada per l’Àrea de Cultura i Festes. El concurs de disfresses va comptar amb més de 10 comparses. Els alumnes d’infantil I4 del col·legi van triomfar amb La llegenda de Sant Jordi, seguits per la classe de tercer de Primària amb La bella i la bèstia, i l’Associació de Dones amb la seua original Reina de Cors. La xaranga Los Guacamayos va amenitzar una jornada festiva que va culminar amb un berenar i un vespreig al casal del poble.
En el cas de Torre-serona, l’esperit festiu també va omplir els carrers de la localitat dissabte a la tarda amb una acolorida rua pels carrers amb la participació de veïns, colles disfressades, música, balls i un animat vespreig que va culminar amb un berenar per als més joves i un sopar organitzat per l’associació del Jovent del poble, que manté vives les tradicions de la localitat.