Mor Willie Colón, un dels trombonistes icones de la salsa

Willie Colón. - EFE

Willie Colón, l’emblemàtic trombonista, compositor i intèrpret d’icones de la salsa com Idilio i Gitana i qui va aconseguir grans èxits juntament amb els cantants Héctor Lavoe i Rubén Blades, va morir dissabte als 75 anys per complicacions de salut en un hospital de Nova York. “És amb profunda tristesa que anunciem la mort del nostre estimat espòs, pare i prestigiós músic, Willie Colón”, diu un comunicat dels seus familiars. El també poeta, arranjador, productor i director musical va començar la seua carrera musical als 16 anys quan va gravar l’any 1967 l’àlbum El Malo amb Héctor Lavoe, formant un dels duos més influents de la salsa sota el segell Fania. Colón va catapultar juntament amb Lavoe èxits com Calle Luna, Calle Sol i El día de mi suerte, i va ser figura clau de la salsa dels anys 70.

