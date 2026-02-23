TRADICIONS
La primera processó de Setmana Santa recorre l’Eix Comercial
Confraries, congregacions i germandats de Lleida van celebrar ahir la primera processó de la Setmana Santa coincidint amb el primer Diumenge de Quaresma, obrint així els actes d’aquesta festivitat. El recorregut va començar des de l’església de Sant Joan, quan van sortir els estendards acompanyats de diverses agrupacions musicals. Els participants van desfilar per l’Eix Comercial fins a arribar a la Catedral, on el bisbe de Lleida, Daniel Palau, va presidir la missa solemne.