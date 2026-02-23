CINE
Talent i referents a l’Animac
El festival clausura la 30a edició consolidant-se com un espai de trobada internacional entre nous projectes i professionals destacats. Entrega del Premi Trajectòria a Montxo Algora
La 30a edició de l’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, organitzada per la Paeria de Lleida, va tancar les portes amb més de 25.000 assistents i confirmant-se com un pont de trobada internacional, un laboratori de projectes i una plataforma de connexió entre talent emergent i professionals de referència. La clausura va servir per entregar el Premi Trajectòria a Montxo Algora, artista i comissari, fundador i director, d’ArtFutura, pioner en la introducció i consolidació de la cultura digital contemporània a l’Estat.
Per la seua part, la directora del festival, Carolina López, va destacar que tres dècades després del seu naixement, el projecte és molt més que un espai d’exhibició i va posar l’accent en l’impacte de les masterclass, conferències i partits professionals. També en la força de l’Incubator, que ha obert la porta a nous projectes. En el balanç d’aquesta 30 edició, López va voler destacar la presència de figures internacionals de primer nivell com Ron Dyens, productor guanyador de l’Oscar per Flow; Nora Twomey, Premi Honorífic i cofundadora de Cartoon Saloon; Sébastien Laudenbach, que va presentar en primícia el work in progress de Viva Carmen, o Andreas Hykade, Premi Animation Master.
Segons la directora, la presència d’aquests creadors confirma la projecció internacional de l’espai professional de l’Animac i el seu caràcter proper. Mentrestant, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, va recordar que la Mostra tindrà continuïtat a través de la plataforma Filmin i també en l’àmbit expositiu, amb obres que romandran a la ciutat com les instal·lacions de Hamill en el Morera, els dibuixos de Julia Ocker a la Panera i l’exposició dels artistes que han creat la imatge d’Animac al llarg dels anys a l’Espai Cavallers.
Un miler de persones a les activitats i 12.257 alumnes
L’Animac ha registrat 1.017 persones en les activitats paral·leles que s’han celebrat en aquesta edició i 12.257 alumnes en les sessions escolars, reafirmant el seu compromís educatiu i territorial. La programació ha superat els 230 títols, amb 12 estrenes locals, 11 d’internacionals, 55 d’Espanya i 39 de Catalunya, així com 59 òperes primes. L’Incubator ha rebut 111 projectes de 14 països i se n’han seleccionat una dotzena. Així mateix, en l’àmbit professional, uns seixantena d’acreditats PRO i 569 estudiants del Campus procedents de 24 escoles han participat en les activitats formatives.