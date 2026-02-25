El Govern espanyol prohibirà les begudes energètiques als menors de 16 anys
El ministre de Consum anuncia una normativa que restringirà la venda d'aquests productes amb alt contingut de cafeïna
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'una normativa per prohibir les begudes energètiques als menors de 16 anys a tot l'Estat. La mesura s'aplicarà també als menors de 18 anys en el cas de productes que continguin més de 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres.
El titular de Consum ha fet aquestes declaracions a Barcelona, després d'inaugurar el I Congrés multiseu sobre serveis socials, cuidats i comunitat, i abans de reunir-se amb representants de la Gasol Foundation, entitat que lluita contra l'obesitat infantil. "És una evidència científica que aquestes begudes energètiques s'han convertit en una amenaça per a la salut de les persones joves", ha afirmat Bustinduy per justificar la necessitat d'aquesta prohibició.
Interpel·lat sobre com i quan entrarà en vigor aquesta mesura, el ministre ha expressat la seva "ferma voluntat de tirar endavant aquesta regulació amb l'instrument jurídic més eficaç i que vegi la llum en el termini més breu possible".
Bustinduy ha valorat que es tracta d'una mesura a la qual "difícilment algú podrà oposar-se", atès que existeix "un consens amplíssim" sobre els efectes nocius d'aquestes begudes en la salut dels més joves. En aquest sentit, ha fet referència al baròmetre sobre publicitat d'aliments i begudes energètiques que va avançar la setmana passada l'AESAN (Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició), segons el qual nou de cada deu persones a Espanya està d'acord amb aquesta prohibició.
El mateix estudi indica que el 25% dels enquestats consumeix begudes energètiques i que ho fan dues vegades per setmana de mitjana. D'altra banda, gairebé la meitat (el 49%) de qui pren begudes energètiques consumeix almenys una al dia, i el 47% les barreja regularment amb alcohol, una pràctica que incrementa els riscos per a la salut.
Regulació publicitària i prohibicions als centres escolars
Aquesta pròxima regulació se sumarà a la prohibició de la venda de begudes energètiques als centres escolars de tota Espanya, que va impulsar el Ministeri de Consum. A més, com que existeixen "campanyes de publicitat molt agressives" en l'àmbit de les begudes energètiques i en altres productes no saludables, el ministre ha recordat que recentment ja es va posar en marxa una normativa per regular la publicitat d'aquests aliments.