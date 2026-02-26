PATRIMONI
Acaba la restauració de l’església de la Sang
L’església de la Sang de Lleida ja llueix la coberta i les façanes restaurades després d’unes obres que han permès consolidar i protegir aquest edifici històric, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). L’actuació, que ha estat impulsada per la Congregació de la Puríssima Sang amb el suport econòmic de la Paeria, la Diputació i la Generalitat, ha suposat una inversió propera al mig milió d’euros. Els treballs han inclòs la substitució de la coberta, la rehabilitació de les façanes i la recuperació d’elements arquitectònics, com un ull de bou decoratiu que havia quedat ocult. La congregació va adquirir el 1804 l’antic temple del convent de Sant Antoni i el 1876 es va impulsar una profunda reforma.