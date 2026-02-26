Successos
Un ferit en quedar atrapat a la bola del remolc d’un tractor a Claravalls, Tàrrega
Els serveis d’emergències l’han traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat menys greu
Una persona ha resultat ferida de diversa consideració aquest matí en quedar atrapada per la bola del remolc d’un tractor, mentre circulava per Claravalls, nucli de Tàrrega. Els serveis d’emergències han rebut l’avís del sinistre a les 11.16 hores i, fins el lloc, s’han desplaçat dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els agents han pogut alliberar la víctima i efectius mèdics l’han estabilitzat al lloc de l’accident i traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Les causes de l’accident encara s’estan investigant.