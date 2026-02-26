RELIGIÓ
Lleó XIV visitarà Barcelona, Madrid i les Canàries al juny
Primera visita d’un papa a Espanya en 15 anys, després de Benet XVI. Inaugurarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família
El papa Lleó XIV visitarà Espanya del 6 al 12 de juny, acollint la invitació del rei Felip VI i de l’Església a Espanya, segons va confirmar ahir el Vaticà i la Conferència Episcopal. Serà la primera visita papal al país en 15 anys, després de la de Benet XVI el 2011. Espanya es convertirà en la vuitena destinació internacional en el Pontificat del nord-americà Robert Prevost, ja que abans viatjarà a Mònaco i farà una gira per diversos països africans, i ja ha visitat Turquia i el Líban. Encara que el programa del viatge a Espanya serà publicat més endavant, la Santa Seu va explicar que el pontífex visitarà primer Madrid i després Barcelona, en aquest cas per inaugurar la nova i més alta Torre de Jesús de la Sagrada Familia, “la monumental basílica que ha redissenyat l’horitzó de la ciutat catalana”, segons va informar Vatican News. El viatge també inclourà les illes Canàries, amb parades segurament a Tenerife i Gran Canària.
El president Salvador Illa va agrair el “gest” del papa de visitar Catalunya i li va traslladar que serà rebut amb els “braços oberts”.
El bisbe de Lleida, Daniel Palau, va afirmar sobre aquesta visita que el papa “vindrà a Catalunya, Madrid i les Canàries. Hi ha un desig de complementar, des de l’Església catalana, diferents àmbits per entendre allò que ens uneix i ens fa forts”.