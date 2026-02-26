Medalla per a la centenària Josefa Giménez, del Sant Hospital de Tremp
Josefa Giménez Navarro, usuària des del 2023 de la Residència Sant Hospital de Tremp, va rebre dimarts la medalla centenària de la Generalitat de mans de Rut Bariego, delegada a Lleida de Drets Socials. La celebració va tenir lloc a les dependències del centre residencial i va comptar amb la presència de familiars de l’homenatjada, així com de l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, i del president del consell comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana.