DENÚNCIES
Queixes per la supressió de tombes a Talarn
Veïns de Talarn van criticar ahir que les obres per millorar l’accessibilitat al cementiri han afectat una vintena de tombes que s’han aixecat amb una pala excavadora sense avís previ, segons asseguren. Afirmen que entre les tombes afectades hi havia les dels seus avis i qualifiquen l’actuació de “barroera, encara que sigui legal”, i afegeixen que podria haver-se fet d’alguna altra manera, menys invasiva. Per la seua part, l’alcalde, Àlex Garcia, va indicar que només són una desena de tombes afectades de la primera meitat del segle passat.
Va remarcar que l’actuació ha estat tres mesos en exposició pública, s’ha informat de les obres en els mitjans de comunicació i s’han fet 4 bans. Va afegir que eren necessàries i que les restes que s’han reclamat s’han resituat en nínxols i tots estan documentats i guardats per si hi ha reclamacions.