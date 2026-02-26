Teatre per a nens del Pirineu al Liceu
Més de 300 alumnes de deu centres de l’Alt Urgell i la Cerdanya van assistir ahir a la representació de La cuina de Rossini al Gran Teatre del Liceu, dins d’un programa d’arts i cultura en l’educació promogut per la Generalitat. Al seu torn, l’equip de LiceuAprèn s’ha desplaçat en diverses ocasions a localitats de l’Alt Pirineu per completar sessions de formació per a prop de 150 docents. En paral·lel, alumnes de Secundària de l’Alt Urgell i de l’EOI estan treballant en l’obra La torre dels somnis, a la qual assistiran el proper mes de juny.