CONSUM
Veto a les begudes energètiques
Consum prohibirà vendre’n a menors de 16 anys i fins als 18 les que tenen més cafeïna. Gairebé la meitat dels seus consumidors en prenen un cop al dia
Consum va anunciar ahir que prohibirà la venda de begudes energètiques a menors de 16 anys, una restricció que s’ampliarà fins als 18 en el cas d’aquelles que superin els 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres. Així ho va avançar el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, abans de reunir-se amb representants de la Gasol Foundation, dedicada a combatre l’obesitat infantil. “L’evidència científica demostra que aquestes begudes s’han convertit en una amenaça per a la salut de la joventut”, va advertir.
L’últim baròmetre de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) confirma que nou de cada deu ciutadans donen suport restringir el seu accés a menors. Segons les dades d’Aesan, un de cada quatre espanyols consumeix begudes energètiques, amb una mitjana de 2,1 vegades per setmana. A més, gairebé la meitat (49%) dels consumidors en pren almenys una al dia, mentre que un 47% les barreja habitualment amb alcohol, una pràctica especialment perillosa. L’Enquesta Estudes també revela que gairebé quatre de cada deu estudiants de 14 a 18 anys han ingerit aquest tipus de begudes l’últim mes, amb més prevalença entre els nois (45,7%) que entre les noies (31%). El grup que més en pren són els homes de 16 anys (48,3%), 17 (49,1%) i 18 (51,6%). Quant a la barreja amb alcohol, el 15,2% de l’alumnat d’aquest mateix rang d’edat n’ha consumit els últims 30 dies.
Augment de la pressió arterial, ritme cardíac i temperatura
■ L’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària (AEPap) alerta que el consum d’aquesta mena de begudes “pot causar problemes de salut” en la població infantil i adolescent. El seu vicepresident, el doctor Pedro Gorrotxategi, recorda que la taurina, un dels ingredients habituals, “a banda d’augmentar el ritme cardíac, pot incrementar el risc d’endometriosi” en noies menors d’edat. D’altra banda, la cafeïna “té efectes com l’augment de la pressió arterial, del ritme del cor i de la temperatura corporal”, especialment si es combina amb alcohol.