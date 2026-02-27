INVESTIGACIONS
Realitat virtual per desestressar els sanitaris
A partir d’un estudi de l’IRBLleida, desenvolupat a l’Arnau i la UdL. Recrea espais naturals per reduir l’ansietat
La comunitat científica compta des d’aquesta setmana amb una nova eina per combatre l’estrès en professionals sanitaris. Una investigació desenvolupada a l’hospital Arnau de Vilanova i la Universitat de Lleida ha demostrat clínicament que l’ús de la Realitat Virtual Immersiva (RVI) pot reduir els nivells d’ansietat en els professionals d’Urgències i millora la resposta fisiològica davant del desgast o l’esgotament laboral.
Es tracta d’una de les conclusions obtingudes d’un projecte impulsat fa tres anys per l’empresa Romero Polo. A finals de l’any 2023, la companyia va apostar per finançar aquesta línia d’investigació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), que consistia a “recrear boscos i altres espais naturals” dins del mateix hospital.
L’objectiu era comprovar si la immersió en la naturalesa, encara sense sortir del centre de treball, podia frenar l’estrès per la feina. Els investigadors van analitzar els comportaments de més de 131 professionals del servei d’Urgències, incloent metges, infermeres i auxiliars.
Les revistes científiques internacionals Cureus i Frontiers in Medicine s’han fet ressò recentment de la investigació, cosa que avala l’èxit de la hipòtesi i confirma l’eficàcia de la intervenció tant en metges veterans com en estudiants en formació.