Visita d’escolars a l’ajuntament de Mollerussa
Prop de cinquanta nens i nenes de tercer de Primària de l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa van visitar ahir el consistori de la capital del Pla, on van ser rebuts per l’alcalde, Marc Solsona. La visita va servir per posar punt final al projecte que els estudiants han portat a terme durant les últimes setmanes per conèixer a fons la ciutat i els seus equipaments. D’altra banda, els escolars també van poder simular la celebració d’un ple municipal i l’alcalde els va oferir una explicació sobre la història de la ciutat a través del mural que vesteix la sala de plens.