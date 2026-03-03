Atom H2, l’empresa emergent amb arrels lleidatanes, guanya els Premis EmprènXXI a Catalunya com la start-up amb més potencial
CaixaBank, a través de DayOne, Enisa, Barcelona Activa, ACCIÓ i Tech Barcelona, han celebrat a Barcelona l’entrega territorial d’aquests guardons de referència per a l’ecosistema emprenedor català
La start-up Atom H2 ha estat guardonada als Premis EmprènXXI com l’empresa innovadora amb més potencial i impacte a Catalunya. Aquests premis, impulsats per CaixaBank a través de DayOne, la seua divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i pel Ministeri d’Indústria i Turisme a través d’Enisa, celebren aquest any la 19a edició. L’entrega territorial d’aquests guardons a Catalunya compta amb el suport d’Enisa, Barcelona Activa, ACCIÓ i Tech Barcelona.
En aquesta edició, els premis han posat l’accent a identificar i reconèixer projectes que generin valor a través de la tecnologia, millorin la vida de les persones i es cuidin del planeta amb solucions tecnològiques.
Atom H2 és una empresa amb arrels lleidatanes que es dedica a substituir els generadors dièsel en infraestructures crítiques amb el seu sistema híbrid. El seu projecte ha estat seleccionat entre les 185 candidatures presentades en l’última edició dels guardons a Catalunya, xifra que suposa un increment del 14,9% respecte de les 161 registrades en l’edició anterior. Els Premis EmprènXXI s’han consolidat com un referent clau per a l’ecosistema emprenedor, tant a escala nacional com autonòmica.
Gràcies a aquesta distinció, AtomH2 ha rebut un premi en metàl·lic de 6.000 euros. A més, la companyia tindrà accés a un programa d’acompanyament internacional, que inclou diverses formacions i connexions amb partners internacionals durant diversos dies a Berlín, en col·laboració amb ESADE. Atom H2 també tindrà l’oportunitat de participar en els Investors Day EmprènXXI, unes jornades durant les quals podrà entrar en contacte amb l’ecosistema inversor i amb empreses interessades en col·laborar amb l’emprenedoria.
En paral·lel, la companyia formarà part de la comunitat AlumniXXI, que ha aconseguit erigir-se com un punt de trobada per a l’intercanvi de coneixements, idees i experiències entre els fundadors de les empreses premiades al llarg de la història dels Premis EmprènXXI. Es tracta d’una iniciativa que combina una comunitat virtual i trobades presencials, que afavoreix els vincles i crea sinergies entre les persones premiades i l’ecosistema emprenedor i de la innovació.
Impuls de les empreses emprenedores
DayOne és la divisió de CaixaBank especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors. El seu objectiu és acompanyar en totes les fases de creixement les empreses de base tecnològica, de ràpid desenvolupament i amb un àmbit d’actuació global, que duen a terme activitats de valor afegit amb solucions específiques.
Per contribuir al desenvolupament de joves empreses innovadores amb alt potencial de creixement, l’entitat impulsa cada any, des de la seua creació en el 2007, els Premis EmprènXXI. Aquests guardons s’han convertit en un reconeixement consolidat al territori i de referència per a start-ups d’Espanya i Portugal. A més, compta amb un programa d’innovació oberta per donar suport a les start-ups.