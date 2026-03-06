SEGRE

Festa Intercampus amb activitats lúdiques i DJ

Participants ahir en la Festa Intercampus al campus de Cappont de la UdL. - AMADO FORROLLA

Redacció

El campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir una nova edició de la Festa Intercampus, que va incloure un matí ple d’activitats lúdiques i esportives, com un torneig de voleibol. A la tarda va ser el torn de la música, amb DJ Cuni obrint la festa, Deejay Selvas agafant-li el relleu i Els nens del Süc encarregant-se de tancar les sessions. La celebració va comptar a més amb un Punt Lila, gestionat per la Secció d’Igualtat de Gènere.

