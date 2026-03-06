Festa Intercampus amb activitats lúdiques i DJ
El campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir una nova edició de la Festa Intercampus, que va incloure un matí ple d’activitats lúdiques i esportives, com un torneig de voleibol. A la tarda va ser el torn de la música, amb DJ Cuni obrint la festa, Deejay Selvas agafant-li el relleu i Els nens del Süc encarregant-se de tancar les sessions. La celebració va comptar a més amb un Punt Lila, gestionat per la Secció d’Igualtat de Gènere.