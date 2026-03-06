Hisenda canvia les normes: incorpora noves caselles en la declaració de la Renda
Modifica el model tributari amb canvis que afectaran contribuents i professionals artístics
L’Agència Tributària ha confirmat la incorporació de noves caselles en el model de declaració de la Renda que entrarà en vigor a partir de la campanya 2025, quan els contribuents presentin les seues obligacions fiscals l’abril del 2026. Les modificacions responen a canvis legislatius recents i persegueixen facilitar el procés declaratiu per a determinats col·lectius professionals, especialment aquells amb rendiments irregulars o situacions fiscals específiques que requereixen un tractament diferenciat dins del sistema tributari espanyol.
Segons la documentació oficial publicada per l’AEAT, aquests ajustaments no constitueixen canvis merament formals, sinó que reflecteixen adaptacions estructurals del model tributari a una realitat econòmica cada vegada més diversificada. La inclusió d’aquests nous camps busca millorar la precisió en la declaració d’ingressos, guanys patrimonials i deduccions aplicables, garantint així el compliment de les obligacions tributàries en un context on les formes d’obtenció de rendes es multipliquen i requereixen més especificitat fiscal.
Les novetats entraran en vigor durant la campanya de la Renda 2025, que arrancarà el proper 8 d’abril de 2026, afectant milers de contribuents de tot Espanya que s’hauran de familiaritzar amb els nous apartats del formulari abans d’emplenar la seua declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Reducció fiscal del 30% per a artistes i creadors
Una de les incorporacions més rellevants del nou model afecta directament els professionals del sector artístic i cultural. La nova casella habilitada permetrà aplicar una reducció específica del 30% sobre aquells rendiments que superin en un 130% la mitjana obtinguda durant els tres exercicis fiscals anteriors. Aquesta mesura, recollida en la disposició addicional seixantena de la Llei 7/2024, reconeix expressament la naturalesa irregular dels ingressos artístics.
L’objectiu d’aquesta disposició és evitar que un any excepcionalment favorable penalitzi fiscalment aquests professionals, que habitualment experimenten variacions significatives en els seus ingressos anuals. La reducció només s’aplicarà sobre l’excés que superi aquest llindar del 130%, no sobre la totalitat dels rendiments percebuts durant l’exercici fiscal.
Podran beneficiar-se d’aquesta mesura artistes, músics, actors, escriptors i altres professionals creatius que desenvolupin la seua activitat per compte propi, sempre que compleixin els requisits establerts i puguin acreditar documentalment l’excepcionalitat dels rendiments obtinguts en el període impositiu corresponent. Aquesta nova casella representa un reconeixement normatiu a les particularitats laborals i econòmiques del sector cultural a Espanya.