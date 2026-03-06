AGROALIMENTACIÓ
Lleida presumeix d’enologia
El llibre ‘Una terra de vins’, d’autoria coral, convida a descobrir la diversitat del territori. Presentació al Parador amb un sopar maridat amb la DO Costers del Segre
El Parador de Lleida va acollir ahir la presentació del llibre Una terra de vins (Pagès Editors), un recorregut pel passat i el present de la identitat vitivinícola de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, que vol homenatjar els viticultors, cellers, someliers i restauradors de la demarcació. Hi apareixen tots els cellers de la DO Costers del Segre i alguns més. L’acte, englobat en l’estratègia de la marca agroalimentària Gust de Lleida, va comptar amb la participació de més d’un centenar de persones entre autoritats, representants diferents DO de Catalunya i autors. Es tracta d’una obra coral en què han participat una quinzena d’autors, entre els quals la subdirectora de SEGRE Glòria Farré.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va apostar perquè que els vins de Lleida “siguin ambaixadors de les nostres terres”. “Lleida, el Pirineu i Aran s’expliquen també a través del seu vi”. La directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès, va destacar que està escrit “per a tots els públics” i, com a curiositat, va explicar que el 40 per cent del paper està elaborat amb material resultant de premsar raïm. El president de la DO Costers del Segre, Isidre Ribalta, va remarcar que volen projectar la cultura del vi del territori amb rigor.
El sopar degustació va incloure sis plats maridats amb vins de la DO Costers del Segre, que va ser presentat la somelier Anna Casabona, mentre que els coordinadors i alguns autors van aportar context i explicacions sobre el llibre. Es van projectar imatges acompanyades de música del Duo Elea de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell, i hi va intervenir també el Mag Lari.