Lleida reivindica la lluita de les dones grans per a la igualtat
En l’acte institucional del Dia de les Dones dos infermeres jubilades han llegit el manifest sobre el 50è aniversari de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona
Lleida ha commemorat el Dia Internacional de les Dones, al Mercat del Pla per la meteorologia. L’acte ha estat conduït per Carme Romia, doctora en Ciències de l’Educació, catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona, poeta i narradora de contes. Romia ha recitat quatre dels seus poemes en què les dones són protagonistes i ha destacat que enguany es reivindica la memòria de les “dones grans, en tots els sentits”, fent referència a les protagonistes de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades l’any 1976. Les encarregades de llegir el manifest institucional han estat Sara Bosch i Maria Àngels Revés, professionals de la infermeria jubilades i membres de la Coordinadora de la Gent Gran de Lleida.
Les Jornades Catalanes de la Dona, celebrades l’any 1976 a la Universitat de Barcelona, van suposar un punt d’inflexió, ja que per primera vegada, les dones van ocupar un espai públic de debat per fórmula, amb veu pròpia, les seves reivindicacions i propostes després de dècades de silenci amb la dictadura franquista.
El manifest d’enguany reconeix aquelles dones que “van plantar la llavor del feminisme als barris i als pobles” i fa un agraïment a la seva tasca per conquerir drets civils, polítics, socials i laborals que avui formen part de la democràcia: “una escola pública i democràtica, una sanitat universal, una igualtat jurídica plena i unes condicions laborals dignes, el dret a decidir sobre el propi cos, l’accés a l’avortament segur i legal, la igualtat salarial, la participació política o el reconeixement del treball de cures”.